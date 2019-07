Aggredisce ancora la compagna incinta. 33enne finisce di nuovo in cella

Ieri sera gli uomini del commissariato di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato per maltrattamenti e minacce ai danni della compagna incinta Vi.Ru., 33 anni del posto. I poliziotti diretti dal dottore Stanislao Amendola, intervenuti in un’abitazione di via Amendola, hanno ammanettato l’uomo evitando una vera e propria tragedia familiare. Il 33enne nonostante avesse già una denuncia, presentata la settimana scorsa all’autorità giudiziaria, per gli stessi reati ( LEGGI QUI ), ha, di nuovo, tentato di aggredire la donna in dolce attesa. L’immediato provvedimento restrittivo emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere ha permesso di assicurare l’uomo alla giustizia e nella stessa serata l’arrestato è stato tradotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.