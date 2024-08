Aggredisce operatrice ed evade dalla comunità: ARRESTATO

Il fuggitivo è stato rintracciato in un comune limitrofo

CASAPESENNA – Approfittando di un momento di distrazione di una delle operatrici della comunità di recupero nella quale era stato collocato con misura cautelare, il 18enne è riuscito a bloccarla alle spalle e a sottrarle le chiavi del portoncino della struttura ed il telefono cellulare. Dopo essersi reso conto che in quel momento non erano presenti altri operatori, con uno scatto fulmineo ha raggiunto l’uscita e, grazie alle chiavi in suo possesso, è riuscito ad evadere facendo perdere temporaneamente le proprie tracce.

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Casapesenna, dove l’operatrice, ancora sconvolta dall’accaduto, ha subito richiesto, attraverso il numero di emergenza “112”, l’immediato intervento dei militari dell’Arma.

Il fuggitivo, che nel frattempo era riuscito a raggiungere a piedi la vicina stazione ferroviaria di Albanova, nel limitrofo comune di San Cipriano di Aversa, è stato raggiunto dal personale addetto alla comunità che, con l’aiuto di un passante, è riuscito a bloccare il 18enne su una delle piazzole di arrivo e partenza dei treni, fino all’arrivo dei carabinieri.

I militari, sopraggiunti in pochi minuti, lo hanno arrestato e condotto in caserma. Il giovane maddalonese, già pregiudicato per il reato di tentato omicidio commesso a Maddaloni nel 2023, dovrà ora rispondere di evasione.

Dopo

le formalità di rito è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione dell’autorità giudiziaria.