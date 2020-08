SAN CIPRIANO D’AVERSA– Una folle aggressione è avvenuta questa mattina poco dopo le 9 in via Pescara a San Cipriano D’Aversa. Una donna, 35enne, è stata aggredita con un machete al termine di una colluttazione. Trasportata d’urgenza all’ospedale Moscati d’Aversa sembrerebbe non essere in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di San Cipriano.