Aggredito e ridotto in fin di vita per una pizza: tre indagati

SESSA AURUNCA – Picchiato brutalmente e lasciato in una pozza di sangue. I fatti risalgono alla notte dello scorso 3 settembre, quando in vico Santa Lucia, l’uomo venne aggredito brutalmente perdendo i sensi.

Per questo tre persone sono state denunciate al termine dell’ attività di indagine condotta carabinieri di Sessa Aurunca che – mediante acquisizioni di filmati di circuiti di videosorveglianza – hanno portato all’identificazione di tre cittadini.

I tre, O. G., O. C. e C. G., avrebbero brutalmente aggredito il 37enne lasciandolo a terra, in una pozza di sangue il quale dopo aver ripreso conoscenza ha ricevuto le prime cure presso l’ospedale civile cittadino per poi esser trasportato d’urgenza presso l’ospedale Cardarelli di Napoli dov’è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri l’aggredito, di origine libiche, avrebbe ordinato una pizza ed una birra in un esercizio commerciale in piazza XX Settembre andando via senza pagare suscitando l’indignazione dei 3 aggressori. Al termine dell’aggressione i tre si sarebbero allontanati ritornando in un secondo momento sul luogo dell’aggressione cercando di ripulire le tracce di sangue sperando quindi di farla franca.

Identificati e deferiti presso la procura di Santa Maria Capua Vetere.