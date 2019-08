Aggredito fuori al supermercato da 3 uomini armati di mazze. Dirigente finisce al Moscati

CARINARO – Era arrivato questa mattina, a Carinaro per presiedere al giorno dell’inaugurazione del nuovo punto vendita del supermercato Eurospin di via Larga quando un dirigente dell’azienda italiana, appena sceso dalla sua vettura, è stato avvicinato e aggredito da tre uomini armati di mazze da baseball. L’uomo, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa. I tre aggressori si sono dileguati. Restano ancora poco chiari, i motivi del violento atto intimidatorio.