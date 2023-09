Vittima un 30enne albanese.

SAN FELICE A CANCELLO. Si è trattato, probabilmente, di una spedizione punitiva ai danni di un 30enne albanese, aggredito nel corso della scorsa notte in via Roma, nei pressi di piazza Volta dei Perri. Da un’auto sono scesi tre energumeni che hanno fermato l’uomo, per poi iniziare a colpirlo alla testa. La vittima è finita a terra, mentre i tre sono scappati via.