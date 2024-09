CASERTA. Aggressione alla stazione con bottiglie di vetro e bastoni, Daspo per 4 minorenni

Loading...

Individuati attraverso i filmati circolati sui social

CASERTA – La a Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito delle attività dirette a contrastare il fenomeno della violenza nelle città, ha notificato quattro “Daspo Willy” (introdotto in seguito all’omicidio del ventunenne Willy Monteiro Duarte), nei confronti di minorenni di origine nordafricana, ospiti di una comunità di accoglienza. I provvedimenti sono stati adottati in seguito agli accertamenti della Squadra Mobile, che ha individuato i giovani come autori di un’aggressione avvenuta all’esterno della stazione ferroviaria di Caserta, lo scorso sabato 24 agosto.

La vicenda aveva suscitato clamore per la pericolosità delle condotte. I minorenni avevano aggredito una persona, mentre si trovava, da sola, allo stazionamento degli autobus, colpendolo con bottiglie di vetro e mazze di legno. Sono stati identificati anche grazie agli accertamenti condotti sui numerosi video pubblicati sui mezzi d’informazione e sui social network. Al termine dell’istruttoria della Divisione Anticrimine, il Questore di Caserta ha emesso i quattro “Daspo”, che vietano l’accesso, per un anno, al centro cittadino di Caserta, in occasione delle serate di “movida”, e alle aree circostanti alla stazione ferroviaria. I provvedimenti hanno la finalità di prevenire condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, nei luoghi affollati dei centri cittadini.

