Aggressione shock la notte di San Silvestro. Sindaco preso a schiaffi in piazza

ACERRA – Aggressione shock in piazza ad Acerra: tanta paura per il sindaco Raffaele Lettieri, aggredito prima verbalmente e poi fisicamente. E’ quanto accaduto la sera del 31 dicembre scorso quando un uomo si è scagliato contro il primo cittadino di Acerra.

L’aggressore ha prima rivolto diversi insulti e poi ha colpito il sindaco con due schiaffi al viso.

Il nome dell’aggressore non è stato reso noto perché l’episodio non è stato ancora denunciato, ma a quanto pare si tratta di una persona conosciuta da tutti per i suoi problemi psicofisici.