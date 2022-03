Aiuta la moglie rimasta in panne con l’auto. Arrestato e assolto. IL NOME

CASAL DI PRINCIPE – Arrestato per aver evaso gli arresti domiciliari, assolto. Il giudice del Tribunale di Napoli Nord, Farina, ha assolto Michele Lo Sapio, 55 anni, di Casal di Principe. L’uomo agli arresti domiciliari venne intercettato da una pattuglia di carabinieri a pochi metri dal portone della sua abitazione mentre in compagnia di altre persone stava prestando aiuto alla moglie rimasta in panne con l’auto. La difesa ha evidenziato che l’evasione di fatto non si fosse consumata, accolta la richiesta del difensore, Lo Sapio è stato assolto.