SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un 55enne di nazionalità polacca ma residente a Santa Maria Capua Vetere è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Era infatti al volante di una Fiat Punto ubriaco ed ha iniziato ad urtare, in una sorta di zig zag altre auto parcheggiate. E’ successo in via Galatina. La vettura è stata sequestrata.