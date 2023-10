Aldo Festante ad Hockenheim nella Porsche Carrera Cup Germany

Il weekend inizierà oggi alle 11:45 con l’unica sessione di prove libere da 55 minuti, mentre le qualifiche andranno in pista dalle 17:40. Gara uno prenderà il via sabato alle 11:30, mentre gara due si disputerà domenica alle 11:35 entrambe sulla lunghezza di un’ora

CAPUA – Prosegue l’esperienza internazionale di Aldo Festante che dopo la partecipazione alla Porsche Mobil 1 Supercup 2023 lo scorso luglio al Red Bull Ring (A) scende in pista nel corso del weekend all’Hockenheimring teatro dell’ultimo appuntamento stagionale della Porsche Carrera Cup Germany.

Il pilota italo-canadese, impegnato con un programma completo nella Porsche Carrera Cup Italia che si concluderà ad Imola il 28-29 ottobre prossimi, avrà così l’occasione per confrontarsi con un parterre di specialisti della berlinetta di Stoccarda su uno dei tracciati di maggiore prestigio del motorsport tedesco.

Al volante della Porsche 992 GT3 Cup di Dinamic Motorsport, sempre con il numero #15, Festante cercherà di recitare un ruolo da protagonista sfruttando questa wild card per aumentare la sua confidenza al volante della vettura in previsione del finale di stagione in Italia.

Aldo Festante

sulla lunghezza di un’ora.

“Un weekend davvero molto interessante da più punti di vista. Ho scelto di correre ad Hockenheim sia per la data che mi permetteva di essere libero da altri impegni agonistici sia perché alcune caratteristiche della pista possono essere utili per la preparazione di Imola. Girare qui sarà bello ed utile, ieri abbiamo svolto un test che ci ha dato dei feedback positivi e quindi farò del mio meglio anche se il livello di questo campionato è altissimo. Il meteo sembra non essere dalla nostra parte, ma cercheremo di interpretare al meglio tutte le occasioni su di un tracciato che mi piace davvero molto”.