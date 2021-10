Aldo Festante pronto ad affrontare la penultima tappa del campionato

Dall’1 al 3 ottobre si terrà la penultima manche del campionato Porsche Carrera Cup. Una tappa importante, considerato, che il weekend di gara coinciderà con il Porsche Festival, l’evento più iconico di Porsche Italia.

CAPUA – La Porsche Carrera Cup è agli sgoccioli con la quinta competizione di questo weekend sul Franciacorta Karting Track in provincia di Brescia. Aldo Festante è pronto ad affrontare la gara con la solita grinta e il caratteristico mordente che lo contraddistingue, rendendolo uno dei piloti più spettacolari del campionato. Il circuito, sul quale il giovane pilota andrà ad affrontare i suoi avversari, presenta una lunghezza di 2,519 km con svariati rettilinei sui quali spingere la propria Carrera alla massima velocità e tredici curve nelle quali i piloti potranno effettuare sorpassi mozzafiato. Il tracciato si distingue per suoi tratti veloci e tecnici ma anche per le variazioni di pendenza che lo differenziano dagli altri impianti. Altro elemento che rende prestigiosa la tappa in Franciacorta è la presenza, lungo tutto il weekend di gara, del Porsche Festival, la manifestazione più importante di Porsche Italia. In tale occasione tutti gli appassionati della casa automobilistica di Stoccarda potranno partecipare a numerosi eventi presso il circuito bresciano.

Sicuramente l’importanza e le aspettative di tale round sportivo, portano con sé una elevata dose di tensione per il giovane pilota, il quale, tuttavia, rimane concentratissimo sul circuito e sui suoi avversari, in maniera da scendere in pista battagliero e pronto a lottare ancora una volta per la cima della classifica.

“Weekend molto importante, pista nuova, atmosfera speciale in occasione del Porsche Festival, faremo del nostro meglio per avere un weekend solido “