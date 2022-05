ALDO FESTANTE pronto per l’inizio del Porsche Carrera Cup Italia ad Imola

Inizia da Imola la stagione 2022 di Aldo Festante, che disputerà la sedicesima edizione della Porsche Carrera Cup Italia con il team Raptor Engineering, il cui primo atto si celebrerà sull’autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, dal 7 all’8 Maggio. Festante, ormai veterano del campionato, nonostante la giovanissima età, è deciso a raggiungere risultati di rilievo, mirando al podio, per il quale si è sempre rivelato essere un valido contendente.

CAPUA – Finalmente riparte la Porsche Carrera Cup, con la sua prima tappa ad Imola nel mitico Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, manifestazione che si svolgerà dal 7 all’8 Maggio. Il giovane pilota campano Aldo Festante è pronto ad aggredire l’asfalto a bordo della sua nuova 911GT3 Cup, che guiderà lungo i 4,909 km del tracciato Romagnolo, tra diciassette curve e staccate velocissime. La tappa romagnola della Porsche Carrera Cup, con la sua tecnicità, rappresenta la chance perfetta per Aldo di iniziare il campionato in maniera stimolante, potendo sfruttare al massimo le sue capacità su un tracciato a lui già noto, avendoci gareggiato numerose volte. L’esperienza accumulata sul mitico Autodromo di Imola, permetterà a Festante di andare a caccia del gradino più alto del podio.

Grande novità di questa edizione della Porsche Carrera Cup è il nuovo sodalizio tra il pilota capuano ed il Team Raptor Engineering, il quale seguirà Aldo, lungo tutte le sei tappe di campionato e con cui Festante ha già disputato diverse giornate di test per prepararsi al meglio alla nuova stagione automobilistica.

Aldo Festante: “Sono pronto ad affrontare il primo weekend della stagione. Il team sta lavorando molto bene e la nuova macchina sembra competitiva, ci divertiremo!”