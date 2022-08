MARCIANISE Alessandro Tartaglione: stop a bici e monopattini elettrici nelle aree destinate ai pedoni

Nel corso dell’assise comunale di ieri, il consigliere ha sollecitato l’amministrazione ad intervenire su un fenomeno che sta sempre più preoccupando la cittadinanza.

MARCIANISE Un più attento controllo e la disposizione di aree in cui interdire l’utilizzo di bici e monopattini elettrici. È quanto chiesto ieri dal consigliere di “Marcianise Terra di Idee” Alessandro Tartaglione che, durante la seduta di consiglio comunale di ieri, ha sollecitato l’amministrazione ad intervenire su un fenomeno che sta sempre più preoccupando la cittadinanza.

“Sono stato sollecitato – ha spiegato Tartaglione – da numerosi cittadini che temono per la loro incolumità in quanto alcune persone, che utilizzano questi mezzi, sfrecciano, spesso, ad alta velocità persino in zone pedonali, sfiorando le persone e mettendole in pericolo. Sono un sostenitore di questi veicoli, per diminuire lo smog in città e contrastare l’emissione di CO2, ma devono essere utilizzati nel rispetto delle regole e senza causare danni alle altre persone. Ricordiamo che nel perimetro urbano di Marcianise esiste un limite di velocità di 30 km orari che questi mezzi possono superare, specie se truccati. Inoltre si tratta di veicoli molto silenziosi e i pedoni non sempre riescono ad avvertirne l’avvicinamento causando, nel migliore dei casi, spavento. È necessario sollecitare la polizia municipale a controlli maggiori, sanzionando sia i trasgressori che non rispettano i limiti di velocità, sia chi utilizza questi veicoli all’interno di aree destinate ai pedoni, come la fiera settimanale o i parchi pubblici. Infine – conclude Alessandro Tartaglione – si rinnova la richiesta, come più volte sollecitato da Marcianise Terra di Idee, di mettere a disposizione dei proprietari di biciclette (sia elettriche che muscolari) stalli che permettano di parcheggiare in sicurezza i loro mezzi e limitare il rischio di furti”.