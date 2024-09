Alla festa dello stabilimento Coca Cola operaio prova a “fregarsi” centinaia di lattine

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MARCIANISE – A questo giornale ogni tanto viene contestato il fatto che alcune notizie vengono trattate con una certa “leggerezza”.

Non si tratta di un comportamento spocchioso, ma della capacità di discernere, di misurare il valore dei fatti.

Ad esempio, la storia che viene dallo stabilimento Coca Cola di Marcianise è un caso che può essere trattato con quella certa dose di leggerezza, con il sorriso.

Chiaramente, il comportamento del dipendente esterno di una ditta della logistica, un 50enne di Marcianise che nel suo suv ha nascosto centinaia di lattine di Coca Cola,

forse per una sua mania per la bevanda, forse per regalarle o rivenderle, è da stigmatizzare, ma non è un caso che la stessa governance dell’impianto non lo ha denunciato.

L’uomo, come detto, è stato scoperto con il cofano pieno di lattine, in un momento, la festa per il 50esimo anniversario dello stabilimento di Marcianise, in cui venivano regalate ai presenti. E il 50enne marcianisano ha preso fin troppo alla lettera il concetto di regalo.

Scoperto dalla vigilanza, è stato allontanato a tempo indeterminato dalla struttura.