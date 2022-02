CELLOLE – Alla guida della sua auto si schianta contro un muro. É accaduto questa mattina, in via Milano nei pressi del supermercato, a Cellole dove un automobilista, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato contro il muro. Allertati i sanitari del 118 dopo le prime cure sul posto è stato trasferito al pronto soccorso.