Alla guida dell’auto travolge un cagnolino e scappa via, caccia alla donna-pirata

L’episodio nei pressi dell’istituto comprensivo Mattia De Mare. L’appello sui social della padrona del cagnolino che è in gravi condizioni

SAN CIPRIANO D’AVERSA Non si è fermata dopo aver travolto un cagnolino in via Schipa, nei pressi dell’istituto comprensivo Mattia De Mare. Il povero cagnolino è, purtroppo, in gravissime condizioni e la sua padrona ha rivolto, per questo un appello su facebook. “Il mio piccolo Rambo è in gravissime condizioni! Mi chiedo come si possa essere così crudeli e vigliacchi. Spero che questo messaggio arrivi alla persona interessata e che lei possa vergognarsi di un azione tanto riprovevole.”