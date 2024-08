Alla guida senza patente. Condanna e confisca per un 36enne di AVERSA

Validato il verdetto di secondo grado

AVERSA – Alla guida senza patente condannato a due mesi di reclusione, ammenda di 3500 euro e confisca dell’autovettura. E’ quanto disposto dalla quarta sezione della Corte di Cassazione, presieduta Francesco Maria Ciampi, nei confronti di G.D’A., 36enne di Aversa

Il 36enne ha presentato ricorso alla Suprema Corte avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia del tribunale di Napoli Nord che aveva condannato G.D’.A alla pena di 2 mesi di arresto, 3500 euro di ammenda oltre alla confisca dell’autovettura Smart Fortwo a bordo della quale era stato fermato e accertato che non aveva mai conseguito la patente di guida.

Ricorso infondato per la Cassazione poichè “l’imputato non ha impugnato in appello il punto della decisione relativo alla responsabilità con riguardo alla effettiva sussistenza della recidiva nel biennio pertanto non essendo tale profilo stato devoluto in Appello, non può formare oggetto di sindacato di legittimità“.