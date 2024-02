ALLARME FURTI. Faccia a faccia con i ladri in casa: imprenditore li mette in fuga

i malviventi gli avrebbero intimato di stare fermo e zitto …

CELLOLE – Furto, ieri sera poco dopo le 19, in via Napoli a Cellole, presso l’abitazione di un noto imprenditore del posto. I malviventi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per entrare in azione ma il capofamiglia è stato allertato dal sistema di allarme attivo sul suo smartphone.

Accorso presso la sua abitazione l’uomo si sarebbe trovato davanti uno sconosciuto che gli avrebbe intimato di stare fermo e zitto. A quel punto avrebbero desistito dalle loro intenzioni dandosi alla fuga