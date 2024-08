Allarme furti in città: l’identikit dei malviventi e il modello di auto usata

Inutile il rilievo della targa: usano cambiarla ad ogni colpo

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Continuano i furti messi a punto nell’intera città con i residenti di via Grotta, in particolare, che chiedono insistentemente di attivare delle vere e proprie ronde per contrastare il fenomeno. I carabinieri, grazie alla collaborazione di molte delle vittime, riescono a ricostruire anche l’identikit dei ladri. Sono in tre, magri, due di loro sono sicuramente alti e abilissimi anche nell’arrampicarsi dall’esterno dei palazzi senza alcun aiuto. Viaggiano a bordo di una Golf chiara della quale, durante l’ultimo tentato colpo in via Bronzetti, è stato rilevato il numero di targa. Impresa inutile quest’ultima, in quanto da una primissima indagine, si è appurato che la targa dell’auto in questione viene continuamente cambiata dalla banda. Insomma, l’allarme è in crescita e mentre sale la paura dei residenti, soprattutto per gli anziani che vivono da soli, aumentano anche le inevitabili polemiche.