ALLARME FURTI. Sospettati fermati e portati in caserma

VILLA DI BRIANO – A seguito di numerose segnalazioni dei cittadini di Villa di Briano, giunte ai carabinieri della locale stazione, questi, secondo quanto riferito dal sindaco Luigi della Corte, hanno proceduto a portare in caserma e ad identificare alcuni individui sospetti. “Mi sono recato personalmente sul posto per ringraziare i carabinieri per l’intervento immediato, ringrazio anche i cittadini che da ieri continuano a segnalare tutte le auto sospette. I sospettati sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti sul caso”.