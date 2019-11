Allarme topi a scuola. Puzza in aula. Le proteste dei genitori

MARCIANISE – Alcuni genitori dei piccoli allievi della scuola materna Pizzetti di Marcianise hanno preferito riportare i figli a casa, stamattina, dopo che nell’area esterna dell’edificio sono stati scoperti i residui della derattizzazione eseguita dall’asl. Le lezioni si sono tenute regolarmente anche se alcuni genitori hanno avvertito una puzza intensa che arrivava fin dentro l’aula. Le autorità sanitarie hanno evidenziato che non c’erano pericoli perchè non erano stati usati prodotti rischiosi. Ma, come scritto, alcuni genitori hanno preferito comunque riportare a casa i propri figli.