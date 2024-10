Allarme: topi trovati nella scuola media

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

TEANO (Elio Zanni) – Segnalata la presenza di ratti presso l’Istituto scolastico Comprensivo «Vincenzo Laurenza» di Viale dei Platani (ex Viale Ferrovia) a Teano. L’istituto è diretto dalla professoressa Fiorella Musella. L’allarme, lanciato inizialmente dai genitori, è stato sollevato a seguito delle osservazioni dei loro figli, incuriositi dalle sgradite presenze. Il problema solleva preoccupazioni di carattere sanitario, pertanto è necessario che i genitori e l’Amministrazione scolastica segnalino prontamente – se non ancor a fatto – simili fenomeni alle autorità competenti; evitando soluzioni autonome.

Nella mattinata di oggi, 2 ottobre 2024, la situazione ha raggiunto un punto critico con il ritrovamento di un ratto morto all’ingresso della scuola (VEDI FOTO IN HP). L’episodio ha suscitato ulteriore preoccupazione tra i genitori, anche a causa della diffusione di fotografie sui social media. Il timore è che qualcuno possa aver utilizzato esche avvelenate in modo non autorizzato, una pratica poco efficace anche secondo gli esperti. In caso di avvistamenti o sospetti della presenza di ratti, esiste infatti una precisa procedura da seguire: è necessario sanificare le aule, bonificare l’intera struttura e procedere con una derattizzazione professionale e mirata che eviti che le stesse bestiole avvelenate di cui ci si vuole liberare possano girovagare, benché fuori dai luoghi frequentati. Ma cosa succede alle medie di Teano?

Ebbene, l’amministrazione scolastica ha fornito alcune rassicurazioni. Intanto, c’è di buono che non siano state negate – come spesso accade in maniera poco professionale in altri ambienti istituzionali – la notizia e in questo caso il fenomeno stesso dell’avvistamento di topi. L’organizzazione scolastica ha quindi fatto sapere che «nei giorni di venerdì, sabato e domenica scorsi, sono stati effettuati interventi di derattizzazione e sanificazione, grazie all’incarico affidato dal Comune di Teano a una ditta specializzata. Queste misure sono state adottate per ridurre al minimo l’impatto sulle attività didattiche».

Va bene. Però, le stesse opere eseguite – delle quali ci si curerà, per ritornare sulla notizia, di reperire la dovuta e necessaria documentazione dall’incarico comunale, la Ragione sociale e le certificazioni della Ditta con i prodotti utilizzati – potrebbero essersi rivelate poco efficaci. Il motivo è molto semplice: la presenza di ratti morti potrebbe indicare un’efficacia limitata degli interventi finora attuati. Magari occorrerà derattizzare anche all’esterno del plesso. È quindi fondamentale mantenere alta l’attenzione, sia da parte dei genitori che della dirigenza scolastica, che non ha escluso, qualora se ne manifestasse la necessità «ulteriori e più efficaci misure per garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti scolastici». Dunque, ben vegano le segnalazioni, naturalmente purché siano sempre veritiere; com’è lecito ritenere sia stato finora.