TRENTOLA DUCENTA – Truffatori in azione nei pressi del centro commerciale Jambo a Trentola Ducenta. In cerca di vittime, un ‘Alfa Romeo di colore grigio. A segnalarne al presenza e a porgere denuncia ai carabinieri un’ automobilista vittima della tentata truffa dello specchietto. “Dopo aver colpito la mia macchina ha cercato in tutti i modi di fermarmi (cosa che non ho fatto), poi appena ha notato che stavo registrando tutto è sceso al primo svincolo. Fate molta attenzione”.