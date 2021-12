ALLARME TRUFFA. Si finge straniero e deruba persone in strada

VITULAZIO -Finto straniero si aggira per le vie del paese alla ricerca di vittime da truffare. Accade a Vitulazio dove un uomo finge di essere straniero chiedendo aiuto al malcapitato di turno avendo difficoltà a fare acquisti con la moneta in suo possesso, in questo caso il dollaro. É nel momento in cui la vittima tira fuori il suo portafogli mostrando l’euro all’uomo, che ha chiesto di vedere com’è fatto, che parte la truffa. Con fare da vero professionista tra una parola e l’altra sembrerebbe che l’uomo riesca ad impossessarsi dei soldi delle vittime dileguandosi. Alcuni tentativi di truffa sono stati segnalati nella zona di Parco Agorà. Numerose le segnalazioni sui social da parte dei cittadini.