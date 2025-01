ALLERTA METEO. Scuole chiuse a CASERTA, il sindaco firma l’ordinanza

Ai responsabili delle scuole non statali, degli istituti privati e delle Università si richiede di effettuare tutte le necessarie verifiche volte a garantire la sicurezza delle strutture scolastiche di rispettiva pertinenza e la tutela della pubblica e privata incolumità

CASERTA – Alla luce delle condizioni meteo avverse previste nella città di Caserta nella giornata di domani, con la presenza di forti venti, con raffiche, come testimoniato dall’allerta meteo in vigore dalle ore 23:59 di oggi, giovedì 16 gennaio, alle ore 23:59 di domani, venerdì 17 gennaio, il Sindaco Carlo Marino ha firmato un’ordinanza con la quale si stabilisce la chiusura, per domani, venerdì 17 gennaio, di tutte le attività scolastiche e didattiche delle scuole cittadine pubbliche di ogni ordine e grado, inclusi gli asili nido comunali. Restano escluse dalla sospensione le scuole non statali, gli istituti privati e le Università. Ai responsabili delle scuole non statali, degli istituti privati e delle Università si richiede di effettuare tutte le necessarie verifiche volte a garantire la sicurezza delle strutture scolastiche di rispettiva pertinenza e la tutela della pubblica e privata incolumità.

L’apertura è consentita esclusivamente previa verifica dell’assenza di situazioni di pericolo o danno per gli studenti e per la cittadinanza. Sempre per domani, venerdì 17 gennaio, il Sindaco Marino ha ordinato la chiusura di tutti i

parchi e le ville pubbliche comunali con inibizione all’ingresso per tutta la cittadinanza, nonché dei cimiteri cittadini. L’ordinanza si è resa necessaria in quanto i fenomeni meteorologici in atto e previsti comportano un elevato rischio di caduta di alberi, rami, cornicioni, cartelloni pubblicitari e altri oggetti mobili, con conseguenti possibili pregiudizi

per

la sicurezza della popolazione e la viabilità urbana. In particolare, la situazione potrebbe rappresentare un pericolo per le scolaresche, in considerazione degli spostamenti verso e dagli istituti scolastici, oltre che per lo svolgimento delle normali attività educative in presenza.Il provvedimento firmato dal Sindaco, poi, ordina ai dirigenti dei diversi Settori dell’Ente di monitorare le eventuali situazioni di criticità che dovessero nascere sulle strutture scolastiche e sulle aree pubbliche di loro competenza. Raccomandati, poi, controlli su tutto il patrimonio comunale, sulle alberature e sui pali della pubblica illuminazione, al fine di tutelare la pubblica e la privata incolumità.L’atto firmato dal Sindaco, poi, ordina all’Amministrazione Provinciale di Caserta di proseguire l’attività di controllo e monitoraggio su tutti gli edifici scolastici e le alberature di propria competenza, e ai Dirigenti scolastici e ai responsabili della sicurezza dei singoli plessi scolastici di verificare e segnalare eventuali problematiche, assicurando l’aperturadegli stessi a tutti i soggetti deputati ai controlli. Inoltre, tutti i proprietari di aree private e gli Enti proprietari di aree pubbliche sono tenuti a effettuare con urgenza un controllo su tutto il patrimonio di rispettiva pertinenza, su tutte le alberature per verificare eventuali danni o pericoli per la pubblica e privata incolumità. Infine, il Comune invita la popolazione ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso diallerta meteo per avverse condizioni meteorologiche, in particolare per il fenomeno rilevante di forte vento, con raffiche di notevole intensità.