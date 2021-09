Allieva positiva al COVID. 6 docenti e una classe in quarantena

MARCIANISE – Un’allieva della scuola secondaria di primo grado Bosco è risultata positiva al coronavirus. Si torna dunque alla Didattica a distanza. Ecco la nota della preside:

OGGETTO: Disposizione della quarantena per la classe 1^A della scuola secondaria Bosco. Organizzazione DAD

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la segnalazione della presenza di un’alunna frequentante la classe 1^A della scuola secondaria di 1^grado Bosco risultata positiva al tampone per il virus SARS-CoV-2, pervenuta in data odierna tramite comunicazione telefonica del Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C. 16 Marcianise – ASL Caserta, Dirigente Responsabile Dott.ssa

Campanile Castaldo;

COMUNICA

 la messa in quarantena degli alunni della classe 1^A e di n. 6 docenti, che saranno contattati dal Dipartimento di Prevenzione –ASL per tutte le indicazioni dettagliate;

 la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della modalità DAD per la classe 1^A, a partire da LUNEDI’ 20 SETTEMBRE 2021 e fino al termine della quarantena decretata dall’ASL per gli alunni della classe 1^A e del personale scolastico interessato.

La sottoscritta si riserva di trasmettere tutte le disposizioni relative alle procedure e ai protocolli da adottare, in attesa della comunicazione ufficiale e delle misure che perverranno dal Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C. 16-Marcianise, entro la giornata di domani, lunedì 20 settembre 2021.