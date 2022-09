S. MARIA C.V. Alloggia un mese in un B&B e scappa senza pagare il conto

A raccontare l’accaduto, questa mattina attraverso un post sui social, è stato il proprietario

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Alloggia un mese in un B&B in zona tribunale e scappa via senza pagare il conto. A raccontare l’accaduto, questa mattina attraverso un post sui social, è stato il proprietario di un Bed and Breakfast di Santa Maria Capua Vetere. Circa un mese fa una donna si sarebbe recata presso la sua struttura a causa di un futuro trasferimento in una casa nuova in ristrutturazione. Il tutto però non si è rivelato vero. La donna è scappata senza pagare, portando con sé perfino alcuni oggetti e arredi dell’alloggio.