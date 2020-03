Altre 2 vittime del CORONAVIRUS. C’è un 84enne deceduto all’ospedale di CASERTA

REGIONALE – Al presidio ospedaliero Luigi Curto di Polla, poi, nel pomeriggio non ce l’ha fatta un 80enne residente a Sala Consilina che, da qualche giorno, era ricoverato nel reparto dedicato ai pazienti affetti dal coronavirus. Si tratta della seconda vittima che si registra oggi e la nona nel Vallo di Diano, zona a Sud del capoluogo di provincia campano dove cinque comuni sono diventati ‘zona rossa’. E’ deceduto all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, inoltre, un 84enne residente a Mercato San Severino, il primo risultato positivo nel comune della Valle dell’Irno. Lo conferma il sindaco Antonio Somma in un post su Facebook in cui esprime il proprio cordoglio e quello della comunita’ alla famiglia.