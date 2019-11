MARCIANISE (red.cro.) – Ventiquattro ore sfortunate quelle vissute intorno al Velodromo di Marcianise, dopo lo scontro tra due auto di ieri pomeriggio (QUI LE FOTO), nelle prime ore dell’alba, sempre in questa zona, un Fiat Doblò si è scontrato contro una Fiat 500. Ad avere la peggio sono stati due occupanti del furgone per i quali è stato necessario allertare il 118. Sul luogo dell’incidente è giunta un’ambulanza che ha provveduto ad accompagnarli in ospedale.