AMMAZZANOIA DA CORONAVIRUS. Michele dal suo balcone “colpisce ancora” e la parodia di Freddie Mercury è servita

Oggi inno alla liberta, per tutti! Pubblicato da Michele Alessandrino su Mercoledì 1 aprile 2020

SAN NICOLA LA STRADA – Con la giornata di sole la nuova performance al balcone di Michele Alessandrino, 21enne di San Nicola, non si è fatta attendere. Ieri, infatti, scopa in una mano, folletto nell’altra, baffetto d’ordinanza e la canzone dei Queen “I want to break free” è stata servita.

Ormai le sue esibizioni fanno il giro del web, tanto da approdare anche sulle reti Mediaset nel programma televisivo “Non è la D’Urso”.

La prima volta si è esibito sulle note di “Sincero”, canzone portata a Sanremo dal celebre duo Morgan-Bugo. La versione del brano, però, è stata quella rivisitata dallo stesso Morgan e che è diventata un vero e proprio tormentone.

Per la seconda, invece, Michele ha optato per la riproposizione dell’esibizione di Achille Lauro, cantante di “Me ne frego”, reso celebre dallo spogliarello effettuato sul palco dell’Ariston lo scorso febbraio. Poi, inguainato in un fuseaux leopardato, è stato Elettra Lamborghini.

Questa è la volta di Freddie Mercury. Risultato? Anche stavolta vicinato in visibilio e video pubblicato dalle pagine Instagram con un seguito di milioni di utenti.