Ammazzò Tessitore “Settepistole” nel piazzale del distributore, condanna confermata

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.

GRICIGNANO DI AVERSA Rigettato il ricorso straordinario presentato in Cassazione dal suo avvocato difensore, per Antonio Ricciardi, condannato per l’omicidio di Francesco Tessitore, alias “Settepistole”, ucciso nel 1996 a Gricignano nello spiazzale di un distributore davanti alla villa comunale. Per la Direzione distrettuale antimafia, Ricciardi, insieme a Paolo Di Grazia, poi divenuto collaboratore di giustizia, arrivarono a bordo di una Fiat Uno, poi abbandonata ed incendiata, rubata qualche giorno prima a Caivano, davanti al distributore e lì freddarono Tessitore. La Suprema corte ha ribadito la veridicità della testimonianza del pentito Di Grazia.