AMMINISTRATIVE. Inversione di rotta: solo una lista del M5S in tutta la provincia

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Ci sarà solo una lista con il simbolo del Movimento 5 Stelle in tutta la provincia di Caserta per questa tornata elettorale e sarà a Santa Maria Capua Vetere. Una netta inversione di rotta rispetto agli anni precedenti, dove le liste pentastellate erano numerose. Come annunciato dal facilitatore, ovvero il responsabile per la liste, il senatore Agostino Santillo, alcuni rappresentanti del Movimento saranno poi presenti in liste civiche a Frignano, Piedimonte Matese, San Marcellino e San Tammaro.