Anche l’acqua diventa 4.0, Italgas avvia il processo di digitalizzazione delle reti idriche. ECCO DOVE

CASERTA/CASALUCE – Italgas ha avviato il processo di trasformazione digitale delle reti idriche attualmente in concessione con “l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e la qualità del servizio facendo leva sulle eccellenze sviluppate nella gestione delle reti gas”. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Piano strategico 2020-2026 recentemente approvato dalla società che ha destinato, fra l’altro, 120 milioni di euro di nuovi investimenti alla crescita del Gruppo nel settore idrico e al miglioramento della qualità servizio fornito ai cittadini. Il programma di trasformazione digitale riguarda le cinque reti idriche in concessione al gruppo a Caserta e in quattro comuni della provincia (Casaluce, Galluccio, Roccaromana, Baia e Latina) che servono complessivamente circa 30mila clienti, 270 km di rete per un totale di 8 milioni di metri cubi d’acqua distribuiti.