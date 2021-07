Anche quest’anno l’evento “Antichi Sapori e Antichi Mestieri” non si farà

TEANO (Pietro De Biasio) – Anche quest’anno niente “Antichi Sapori e Antichi Mestieri” a Teano: l’importante evento che ha sempre richiamato migliaia di visitatori, già annullato nel 2020 per il Covid, non si farà. Sulla rinuncia si registra molto rammarico tra i soci dell’Associazione Culturale “Il Campanile” che organizza la manifestazione estiva per eccellenza. Un dato è certo: l’iniziativa era fattibile ma la mancanza di risorse economiche ha portato all’annullamento dell’evento. Diversi motivi purtroppo hanno contribuito alla decisione, presa a malincuore, di rinunciare per quest’anno all’organizzazione di una delle più belle manifestazioni dell’alto casertano. Primo su tutti quello economico. Dopo 2 anni di stop l’associazione sidicina presieduta da Valter Giarrusso non dispone delle coperture finanziarie per poter far fronte con serenità all’organizzazione dell’evento. Inoltre, va precisato che a prescindere dalle manifestazioni che si pongono in essere, bisogna comunque far fronte ai costi di gestione per il mantenimento della sede associativa per la quale non si riceve nessun contributo.

Questa considerazione, unita alle aspettative organizzative che mantengano comunque alto il livello qualitativo della manifestazione, ha indotto a “saltare un altro turno”.

Così il presidente Valter Giarrusso: “La maledizione della ventesima edizione, visti i recenti accadimenti confermiamo una voce che era già nell’aria: non ci sarà nemmeno quest’anno l’edizione di “Antichi Sapori”.

“È un anno particolare e non ce la sentiamo di affrontare questa impresa. Ma vi invitiamo tutti al “Commemoral DAYs” nei giorni 7 e 8 Agosto: posteremo e vi invitiamo a postare le vostre foto delle precedenti edizioni per ricordare insieme l’evento. Riempiamo tutte le bacheche di ricordi che fanno bene al cuore”.

Va sottolineato che questa non è una resa, bensì la consapevolezza di chi vuole operare nel modo migliore possibile, di chi non vuole per forza organizzare una manifestazione alla meno peggio. Per cui, nonostante il dispiacere, il Presidente rimanda l’appuntamento al prossimo anno, anticipando che ci saranno delle belle novità che purtroppo, a causa del motivi predetti, non si sono potute realizzare quest’anno.