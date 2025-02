Ancora furti: nel mirino la famiglia dell’ex Assessore Vincenzo Tranquillo. Nel bottino una pistola, ma anche soldi e oro

C’è di mezzo una basista, una persona a perfetta conoscenza delle abitudini della vittima di turno

TEANO (Elio Zanni) – Furto in casa di ex finanziere in pensione, i malviventi portano via una pistola custodita nella cassaforte ubicata al piano superiore della sua abitazione sita in viale Santa Reparata, incrocio via Luigi Sturzo. Dunque, come dire: avanti un altro. E nel mirino stavolta è finita la famiglia dell’ex Assessore comunale Vincenzo Tranquillo persona nota e stimata che vista la tipologia delle cose che gli sono state sottratte è stato costretto a far intervenire sia la Polizia che i Carabinieri. Le armi, naturalmente, risultano legalmente detenute.

Nel bottino, anche oggetti in oro e denaro contanti. Effetti, armi e soldi custoditi nella cassaforte risultata solo parzialmente forzata da un lato. «I ladri sono stati sicuramente disturbati durante il loro sporco lavoro – ci riferisce l’ex assessore chiaramente turbato – ed è forse per questo motivo che non hanno portato via anche due fucili sempre da me perfettamente custoditi».

Il fatto è accaduto oggi, 8 febbraio 2025, tra le 18,30 e le 19 mentre la persona interessata era in strada a parlare come al solito, come quasi tutte le sere, con amici mentre il resto della famiglia si trovava ai piani inferiori del palazzo. Sicuramente c’è di mezzo una basista, una persona a perfetta conoscenza delle abitudini della vittima. E anche di come è strutturato il palazzo.

Le modalità del raid somigliano in maniera sconcertante per orario e modalità di penetrazione in casa (ossia dalla parte posteriore dell’abitazione) agli assalti in villa consumati una settimana fa nella frazione Fontanelle di Teano. Sul luogo dei fatti, anche in queste ore, viene segnalata la presenza dei carabinieri. Non si è ritenuto necessario attivare la Scientifica.

L’escalation di furti nella zona, con modalità sempre più allarmanti, desta crescente preoccupazione nella comunità. Il recente episodio che ha coinvolto l’ex assessore Tranquillo, figura stimata e conosciuta, mette in luce una vulnerabilità diffusa e la necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini.

Modalità e tempistiche: L’orario e le modalità del furto, con l’abitazione presa di mira mentre i proprietari erano fuori, suggeriscono una pianificazione accurata e la possibile presenza di basisti. Ripetizione di schemi: La somiglianza con altri furti avvenuti di recente nella zona fa pensare a una banda organizzata che agisce indisturbata.