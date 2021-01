ANCORA IN DAD. Ecco i comuni casertani dove domani le scuole non riapriranno

TEVEROLA/SAN MARCELLINO – La ripresa delle lezioni in presenza slitta per altri due comuni casertani. Si tratta di Teverola e San Marcellino, due città dell’area denominata Agro Aversano, che hanno deciso di prorogare la didattica a distanza ancora per qualche giorno.

Pochi i test antigienici effettuati, visto anche l’esaurimento delle liste di attesa. Una situazione emergenziale ritenuta ancora troppo pericolosa per poter riaprire che ha spinto le amministrazioni a propendere per la dad.

Nei giorni scorsi stessa decisione era stata assunta dai comuni di Arienzo, Presenzano, Mignano Monte Lungo e Marzano Appio, ai quali si è aggiunta, poche ore fa anche Mondragone (LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO).