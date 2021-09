Ancora un lutto scuote la comunità di S. MARIA C.V. Addio Marco, muore a soli 44 anni

SANTA MARIA CAPUA VETERE – A poche ore di distanza dalla morte di Enrico Tavano un nuovo lutto colpisce la comunità di Santa Maria Capua Vetere.

E’ venuto a mancare Marco Veccia, 44 anni, che da tempo combatteva contro un brutto male. “Un ragazzo d’oro, amico di tutti, sempre sorridente e con un sorriso che ti resta in mente e nel cuore” – lo ricorda con un post sui social l’associazione ‘Ciò che vedo in città Smcv’- “Dopo la tragedia immane che stamattina ha colpito la Città con la perdita di Enrico Tavano, ci lascia quest’oggi anche Marco Veccia. Ci avete strappato il cuore. Non lo meritavano. Non lo meritavano affatto. Ciao Marco. Addio. Non ti dimenticheremo mai”.