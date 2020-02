Andava in giro per vendere mozzarelle armato con una pistola rubata: condannato 42enne

CASTEL VOLTURNO (red.cro.) – Un 42enne di Castel Volturno è stato condannato a due anni questa mattina perché trovato in possesso di una pistola detenuta illegalmente, sottratta in un’abitazione della provincia di Reggio Calabria nel 2018. L’uomo ha deciso di farsi processare con rito abbreviato ed è stato condannato dopo essere finito in manette nell’ottobre dello scorso anno. Partiva solitamente armato di una pistola, ogni venerdì mattina, dal litorale di Castel Volturno, per vendere mozzarelle ai privati sul litorale romano. Il 42enne è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato della Questura di Caserta che il 4 ottobre scorso l’hanno arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e munizioni, oltre che per ricettazione. In casa di D.R., 42 anni, infatti, dopo una perquisizione eseguita sul furgone e nell’abitazione, gli agenti hanno trovato una pistola marca Beretta calibro 9×21, pronta all’uso, completa di caricatore rifornito con 14 cartucce dello stesso calibro.