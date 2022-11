Anna Giulia morta a soli 28 anni, poche ore prima del decesso era stata visitata da un medico

Il corpo della giovane infermiera della clinica Villa del Sole, sarà sottoposto ad autopsia. Anna Giulia Maria si era sentita male già nella mattinata di ieri. In serata il ricovero d’urgenza ed il decesso.

RECALE Anna Giulia Maria, la 28enne di Recale morta ieri pomeriggio (clikka qui per leggere il nostro articolo), dopo un ricovero d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Marcianise, sarebbe stata visitata da un medico poche ore prima del decesso. La giovane donna, infermiera della clinica Villa del Sole di Caserta, si era, infatti, già sentita male in mattinata. Per questo era stata poi visitata, ma gli esami, pare le sia stato fatto un elettrocardiogramma, avrebbero escluso pericoli.

Anna

Giulia, vicepresidente dell’associazione Madonna dell’Arco di Recale, dopo essersi sentita male sotto casa di un’amica con cui avrebbe dovuto trascorrere il sabato sera, è stata portata d’urgenza all’ospedale, dove è deceduta poco dopo. Figlia unica, lascia nel dolore la madre Carmela. La sua salma sarà sottoposto ad autopsia.