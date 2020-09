CASAL DI PRINCIPE – Domani mattina, venerdi’ 4 settembre 2020 alle 8, l’Istituto tecnico G. Carli di Casal di Principe ricevera’ i banchi richiesti al commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri necessari per la riapertura in sicurezza. L’Istituto tecnico G. Carli ha sede in via Moscati, 1.