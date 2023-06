Anziana picchiata e rapinata insieme al figlio disabile: cambia la misura cautelare per un 41enne

I fatti risalgono allo scorso settembre ..

VILLA DI BRIANO – Condannato a sei anni per rapina, passa agli arresti domiciliari. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Napoli(ottava sezioni collegio F), che ha accolto le argomentazioni difensive degli avvocati di Dino C., 41 anni, sostituendo la misura cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.

L’uomo condannato a 6 anni di reclusione si era reso protagonista, insieme ad un complice, condannato a 7 anni, di una violenta rapina avvenuta a settembre dell’anno scorso in un abitazione di Villa di Briano. Il 41enne si introdusse in casa di una 84enne, che viveva insieme al figlio autistico, e sotto la minaccia dell’arma cercò di farsi consegnare i soldi e gioielli ma al rifiuto della donna la colpì con il calcio della pistola il figlio autistico della donna. Il diniego delle vittime fece fallire il colpo. I due si diedero alla fuga bordo di un’auto. Ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, installate in strada, grazie alle quali fu possibile risalire ai responsabili.