Anziana truffata: “Suo figlio ha investito una donna incinta”, bottino 25mila euro. Presi in due

Sono stati bloccati al casello autostradale di Caserta Nord

CASERTA – Truffatori in azione, bloccati al casello autostradale di Caserta Nord. Il raggiro è stato messo a segno ad Arlena di Castro, un comune nella provincia di Viterbo ai danni di un’anziana donna.

Ad agire un finto maresciallo dei carabinieri che ha contattato telefonicamente una 74enne, facendole credere che il figlio era stato arrestato per aver investito una donna incinta che rischiava di perdere il bambino e che, per essere liberato, era necessario consegnare soldi e gioielli a un carabiniere in borghese che si sarebbe presentato di lì a poco.

L’anziana sconvolta per quanto successo ha consegnato al truffatore denaro e oggetti preziosi. Bottino 25mila euro.

Solo dopo aver contattato il figlio si è resa conto di essere stata truffata. Allertati i carabinieri e avviate le indagini l’auto dei truffatori, si tratta di due soggetti della provincia di Napoli, è stata individuata nel centro urbano, ma è stata bloccata dalla polizia stradale casertana al casello di Caserta Nord. Entrambi denunciati, la refurtiva è stata riconsegnata ala vittima