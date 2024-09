Anziani uccisi dal badante, niente autopsia. Cremate tre delle 4 vittime

Loading...

CASERTA – Non potrà essere svolta l’autopsia sui corpi di tre dei quattro anziani che Mario Eutizia ha detto di avere ucciso somministrando loro massicce dosi di sedativi: le salme sono state cremate.

Si potrà procedere con la riesumazione soltanto per Gerardo Chintemi, il 96enne di Vibonati deceduto il 4 marzo 2024. L’udienza per il conferimento dell’incarico è stata fissata per il 13 settembre, l’indagato è assistito dagli avvocati Antonio Daniele e Gennaro Romano.



Nella mattinata del 22 agosto scorso, Eutizia aveva chiamato i carabinieri da piazza Sant’Anna, a Caserta, dove aveva trascorso la notte, dicendo di voler confessare quattro omicidi.

Nel corso dell’interrogatorio aveva fornito i nomi di due anziani, uno deceduto a Casoria e l’altro a Vibonati, mentre aveva detto di non ricordare chi fossero gli altri due, a cui aveva badato intorno al 2010 a Latina. Dal giorno del fermo si trova nel carcere di Santa Maria Capua Vetere nel reparto Danubio probabilmente per l’esigenza di proteggerlo da eventuali ritorsioni da parte di altri detenuti che avrebbero manifestato insofferenza nei suoi confronti.