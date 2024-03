E’ accaduto pochi minuti fa in via Giotto

MACERATA CAMPANIA – Incidente in via Gobetti a Macerata Campania. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati uno scontro ed una bicicletta.

Ad avere la peggio l’uomo, di circa 80 anni, in sella alla bicicletta. Sul posto i sanitari del 118