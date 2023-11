E’ accaduto ieri sera in via Trieste

MACERATA CAMPANIA – Anziano investito da una minicar. E’ quanto accaduto ieri sera in via Trieste a Macerata Campania. Allertati i soccorsi sul posto si sono portati i sanitari del 118. L’anziano è stato trasportato in ospedale e dimesso con una prognosi di 7 giorni. In auto due giovanissimi tra i quali, come passeggero, proprio il nipote dell’uomo.