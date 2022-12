Appartamento svaligiato in piena notte, ladri in fuga con il bottino

I malviventi si sono introdotti nell’abitazione portando via ogni cosa ritenuta utile. Solo quando si sono svegliati i proprietari si sono resi conto dell’accaduto.

PIEDIMONTE MATESE Si sono introdotto nell’abitazione nonostante la prersenza dei proprietari. E’ accaduto la scorsa notta in via Paterno, a Piedimonte Mateese. I malviventi si sono introdotti nell’appartamento portando via ogni cosa ritenuta utile. Solo quando si sono svegliati i proprietari si sono resi conto dell’accaduto, guarandando la casa messa a soqquadro. I ldri invece, si sono dileguati con il bottino. Un csaso che certo non ci meraviglia, soprattutto in questi giorni di festa, dove i furti e le rapine sono autmentati.