Appena uscito dal carcere evade dai domiciliari per una lite familiare: 23enne arrestato

CASTEL VOLTURNO – Esce dal carcere ma in seguito ad una lite familiare che lo vede coinvolto e per la quale evade dagli arresti domiciliari viene nuovamente arrestato. E’ accaduto ad un uomo di Castel Volturno, O.P., 23anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e destinatario di una misura alternativa alla detenzione in carcere, si era recato a casa dei familiari nel Parco Vanvitelli dopo aver lasciato la casa circondariale di Ariano Irpino. A seguito di una segnalazione dei familiari al Commissariato di Castel Volturno, la volante lo ha ritrovato sulla Domiziana, bagagli alla mano pronto a prendere il primo mezzo di trasporto che lo conducesse in carcere.