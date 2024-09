Approfittano dell’assenza del proprietario di casa e gli rubano tutto quello che possono

Loading...

Ma i vicini se ne sono accorti

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Approfittano della momentanea assenza dei padroni di casa e, in due, si intrufolano. Una volta all’interno, però, devono fare i conti con i vicini che si accorgono di quello che sta accadendo e chiamano la polizia. I ladri scappano, ma comunque riescono a portare via parte del bottino. Alla vittima non è rimasto che sporgere denuncia. È accaduto in via Bronzetti, mentre in via Patturelli alcuni residenti trovano il vetro posteriore dell’auto frantumato e lanciano l’allarme, ma dei balordi ormai nessuna traccia.

Continuano senza tregua i furti a San Nicola la Strada. Carabinieri e polizia setacciano il territorio, ma sembra evidente che i delinquenti sanno bene il fatto loro e al momento non demordono continuando a seminare il panico.

