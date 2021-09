Approvati i lavori di manutenzione straordinaria per i ponti di Terra di Lavoro. LEGGI L’ELENCO COMPLETO

CASERTA – Con ulteriori nove provvedimenti monocratici presidenziali (decreti dal 223 al 231) la Provincia di Caserta ha approvato la progettazione preliminare di lavori di manutenzione straordinaria di ponti della rete viaria provinciale, per un importo complessivo di oltre 4,5 milioni di euro.

Anche questi interventi tecnici previsti fanno parte dell’apposito finanziamento del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, destinato a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria

delle Province e Città Metropolitane, per la messa in sicurezza di ponti e viadotti esistenti e per la

realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali, per gli anni

2021, 2022, 2023.

In base al Piano di riparto tra le Province e le Città Metropolitane, alla Provincia di Caserta è stata

assegnata la somma complessiva di euro 15.502.314, così ripartita: euro 4.718.095,71 per l’anno

2021, euro 6.066.123,06 per l’anno 2022 ed euro 4.718.095,71 per l’anno 2023.

“Anche questi ulteriori interventi tecnici previsti vanno a rinvigorire il programma di messa in

sicurezza ed ammodernamento dei ponti della rete viaria provinciale – ha dichiarato il Presidente

della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca – programma, peraltro, già avviato con precedenti

interventi tecnici realizzati. Dare maggiore sicurezza stradale e massima fruibilità della rete viaria

alla nostra collettività, infatti, rappresentano obiettivi prioritari per l’Ente e senz’altro – ha concluso

Magliocca – costituiscono nell’insieme un fattivo contributo per lo sviluppo economico e sociale del

territorio. In questa ottica stiamo utilizzando ed utilizzeremo tutte le risorse finanziarie e tecniche a

nostra disposizione ed, a tale riguardo, colgo l’occasione per ringraziare gli Uffici tecnici dell’Ente

che, nonostante l’attuale carenza di personale, si prodigano nel dare il massimo contributo possibile

per la soluzione alle problematiche tecniche viarie di Terra di Lavoro”.

In particolare gli interventi tecnici programmati sono i seguenti:

Il decreto presidenziale n. 223 prevede:

Lavori di manutenzione straordinaria dei Ponti sulla S.P. n. 290 “Ex Statale Telesina”, per

un importo complessivo di euro 638.023,92, a valere sul finanziamento disposto per l’anno

2023;

Il decreto presidenziale n. 224, invece, contempla:

Lavori di manutenzione straordinaria dei Ponti sulla S.P. n. 3; S.P. n. 7; S.P. n. 231, per un

importo complessivo di euro 285.000,00, a valere sul finanziamento disposto per l’anno

2021;

Il decreto presidenziale n. 225 prevede:

Lavori di manutenzione straordinaria dei Ponti sulla S.P. n. 4; S.P. n. 44; S.P. n. 56; S.P. n.

224, per un importo complessivo di euro 324.523,92, a valere sul finanziamento disposto per

l’anno 2021;

Il decreto presidenziale n. 226 prevede:

Lavori di manutenzione straordinaria dei Ponti sulla S.P. n. 328; S.P. n. 253, per un importo

complessivo di euro 285.000,00, a valere sul finanziamento disposto per l’anno 2021;

Il decreto presidenziale n. 227, invece, contempla:

Lavori di manutenzione straordinaria dei Ponti sulla S.P. n. 35; S.P. n.107; S.P. n. 189, per

un importo complessivo di euro 285.000,00, a valere sul finanziamento disposto per l’anno

2021;

Il decreto presidenziale n. 228 prevede:

Lavori di manutenzione straordinaria dei Ponti sulla S.P. n. 69 “Quadrivio Alife – S.

Simeone Gioia”, per un importo complessivo di euro 541.500,00, a valere sul finanziamento

disposto per l’anno 2023;

Il decreto presidenziale n. 229 contempla:

Lavori di manutenzione straordinaria dei Ponti sulla S.P. n. 14 e sulla S.P. n. 31, per un

importo complessivo di euro 712.700,00, a valere sul finanziamento disposto per l’anno

2023;

Il decreto presidenziale n. 230 prevede:

Lavori di manutenzione straordinaria dei Ponti sulla S.P. n. 85, per un importo complessivo

di euro 466.823,92, a valere sul finanziamento disposto per l’anno 2023;

Il decreto presidenziale n. 231, infine, contempla:

Lavori di manutenzione straordinaria con sostituzione dell’impalcato esistente con opere di

adeguamento sismico delle pile del Ponte sul fiume Garigliano di collegamento tra la S.P.

129 Maiano e la S.P. 308 Lauro – Castelforte – Minturno, per un importo complessivo di

euro 1.000.000,00, a valere sul finanziamento disposto per l’anno 2022.